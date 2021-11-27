Капризов — 8-й среди россиян по количеству очков в первых 75 матчах в НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.
24-летний нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.
Как отмечается на официальной странице StatsCentre в «Твиттере», нападающий «Миннесоты», набрав 73 (33+40) очка в Национальной хоккейной лиге, занял 8-е место среди российских игроков по количеству очков в первых 75 матчах в НХЛ. Выше находятся Николай Борщевский (74), Валерий Каменский (76), Сергей Фёдоров (77), Алексей Жамнов (79), Сергей Макаров (80), Евгений Малкин (85) и Александр Овечкин (99).
- 27 ноября 2021
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