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NBC сравнил Самсонова с четырёхкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике

NBC сравнил Самсонова с четырёхкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике
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Американская телекомпания NBC на своей странице в «Твиттере» прокомментировала спасение российского голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова в матче с «Флоридой Пантерз», отметив его акробатические навыки и сравнив с четырёхкратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Симоной Байлз.

«Илья Самсонов или Симона Байлз? Кто бы там ни был в воротах, их акробатический сейв оставляет счёт не открытым», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании NBC. Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал Илья Самсонов, отразивший 19 бросков из 22. Для российского вратаря эта победа стала восьмой в 10 матчах в нынешнем сезоне. Ещё в двух встречах россиянин потерпел поражение в овертайме, при этом в одном из матчей он появился на льду, выйдя на замену.

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