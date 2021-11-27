Форвард «Флориды»: Овечкин — невероятный бомбардир, и он продемонстрировал это против нас

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформившего хет-трик в матче с «пантерами» (3:4).

«Мы не имели права оставлять его в одиночестве перед воротами. Он вкладывает всю силу в бросок. Он невероятный бомбардир и отличный игрок. И сегодня он это продемонстрировал в матче с нами. Конечно, мы должны были играть с ним плотнее», — приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.