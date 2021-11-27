«Это невероятно». Кузнецов поделился мнением об игре Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).
«Я думаю, это невероятно», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.
Кузнецов же отдал три результативные передачи. Российский нападающий поучаствовал в первом голе в матче, когда Том Уилсон забросил шайбу в меньшинстве.
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