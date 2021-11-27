«Сезон начался так себе». Капризов рассказал о старте регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после матча с «Виннипег Джетс» (7:1) поделился мнением о начале сезона.
«Сезон начался так себе, но всегда хочется забивать, отдавать. Пока получается, что у меня больше передач. Я в принципе стараюсь на этом не зацикливаться, не переживать. Потом так же ко мне могут и голы прийти.
При фанатах играть намного лучше, особенно когда домашние матчи. Тебя фанаты гонят вперёд, поддерживают. Это очень весело, ты выходишь на разминку, можно отвлечься маленько, кому-то шайбу подарить. Так намного веселее.
Травма Цуккарелло? Я посмотрел, там не очень приятно выглядит. Там был неприятный удар по пальцу. Но его убрали из состава, потому что, думаю, при счёте 5:0 решили не рисковать. И правильно сделали», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 27 ноября 2021
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