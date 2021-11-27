Журналист: положите достижения Овечкина в папку «Никогда в жизни не увидим такого игрока»

Радийный голос матчей «Вашингтон Кэпиталз» Джон Уолтон в «Твиттере» прокомментировал достижения капитана команды Александра Овечкина.

«Положите эти доcтижения в папку с названием «Мы никогда в нашей жизни не увидим такого же игрока, как Александр Овечкин», — говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.



В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ. Его ближайшая цель — чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 18 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).