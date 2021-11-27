Сергачёв: в начале сезона злился на себя, но сейчас расслабился, и игра улучшилась
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал свою игру в текущем сезоне НХЛ.
«В начале сезона у меня не всё получалось в игре, и я был зол на самого себя. Но в последних матчах немного расслабился и понял, что это всего лишь хоккей, в который я играю всю свою жизнь. По сравнению с первыми 10 матчами сезона моя игра улучшилась. У меня было много потерь, и в целом я играл не очень хорошо. Но разобрался в себе и понял, что не нужно по ходу матча расстраиваться из-за одной неудачной смены. Это всего лишь одна плохая смена, которую нужно быстро оставить позади и идти дальше, ведь после неё обязательно будет хороший отрезок. Осознание этого помогло мне», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ на русском языке.
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