«Витязь» обыграл «Барыс» и прервал трёхматчевую победную серию казахстанцев

Сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

На шестой минуте Нико Оямяки открыл счёт в матче после паса Валттери Кемиляйнена, на 28-й Иван Володин увеличил преимущество гостей с передачи Степана Старкова, а на 31-й в большинстве хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Томаша Юрчо, ассистентами которого выступили Кёртис Валк и Линден Вей. На 58-й минуте «Витязь» забросил в пустые ворота – отличился Фёдор Малыхин.

Таким образом, «Витязь» одержал вторую победу подряд и прервал трёхматчевую серию побед казахстанцев.