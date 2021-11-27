«Витязь» обыграл «Барыс» и прервал трёхматчевую победную серию казахстанцев
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Сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
На шестой минуте Нико Оямяки открыл счёт в матче после паса Валттери Кемиляйнена, на 28-й Иван Володин увеличил преимущество гостей с передачи Степана Старкова, а на 31-й в большинстве хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Томаша Юрчо, ассистентами которого выступили Кёртис Валк и Линден Вей. На 58-й минуте «Витязь» забросил в пустые ворота – отличился Фёдор Малыхин.
Таким образом, «Витязь» одержал вторую победу подряд и прервал трёхматчевую серию побед казахстанцев.
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