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«Витязь» обыграл «Барыс» и прервал трёхматчевую победную серию казахстанцев

«Витязь» обыграл «Барыс» и прервал трёхматчевую победную серию казахстанцев
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Сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане (Казахстан) на «Барыс-Арене» местный «Барыс» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

На шестой минуте Нико Оямяки открыл счёт в матче после паса Валттери Кемиляйнена, на 28-й Иван Володин увеличил преимущество гостей с передачи Степана Старкова, а на 31-й в большинстве хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Томаша Юрчо, ассистентами которого выступили Кёртис Валк и Линден Вей. На 58-й минуте «Витязь» забросил в пустые ворота – отличился Фёдор Малыхин.

Таким образом, «Витязь» одержал вторую победу подряд и прервал трёхматчевую серию побед казахстанцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Оямяки (Кемиляйнен) – 05:13' (5x5)   0:2 Володин (Старков) – 27:17' (5x5)   1:2 Юрчо (Валк, Вей) – 30:42' (5x4)   1:3 Малыхин (Лямин) – 57:21' (en)
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