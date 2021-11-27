Ю. Бабенко: надо отдать должное, что в ключевой момент выстояли в меньшинстве

Главный тренер подольского «Витязя» Юрий Бабенко поделился мнением о победе над нур-султанским «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В первую очередь, поздравляю «Барыс» с праздником, это знаменательное событие – 22-летие клуба. Поздравил также своих ребят с победой, болельщиков. Непростой матч: очень много играли в зоне обороны, противник нанёс много бросков. Но надо отдать должное, что в ключевой момент выстояли в меньшинстве, хотя и пропустили одну. Серьёзно отнеслись к своим моментам, не так много их было, но забили», – цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Витязь» одержал вторую победу подряд и прервал трёхматчевую серию побед казахстанцев.