Михайлис: второй и третий периоды были за «Барысом», у нас было превосходство

Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением об игре с подольским «Витязем» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (1:3).
«Хорошая, боевая игра, напряжённая. Второй и третий периоды были за нами, у нас было превосходство, мы много играли в зоне соперника, угрожали, но вратарь соперника здорово сыграл, защитники – наши атаки захлёбывались на пятаке.
Забили гол, команда воодушевилась, ещё больше стали играть на ворота, по броскам переиграли соперника, но не повезло. Особенно игра 6 на 5, надо было доставлять шайбу в зону соперника. По самоотдаче вопросов нет, все сегодня играли с душой», – цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Витязь» одержал вторую победу подряд и прервал трёхматчевую серию побед казахстанцев.
- 27 ноября 2021
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