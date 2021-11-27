Баканов: расстроился, когда не увидел себя в расширенном составе на МЧМ
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Нападающий «Сочи» Андрей Баканов рассказал о травме, которую получил в конце октября, а также о том, как проходит его восстановление.
«Ограничений у меня нет, выполняю большой объем нагрузок в зале и на льду. Рад, что мне удалось восстановиться за короткое время.
Что почувствовал, когда не увидел свою фамилию в расширенном составе молодёжной сборной на чемпионат мира? Конечно, расстроился. Это мечта для любого хоккеиста – представлять свою страну на молодёжном чемпионате мира. На данный момент я полностью восстановился, и, если получу вызов, буду готов. Физически сейчас могу справиться с любыми нагрузками. Верю ли, что шансы на поездку сохраняются? Конечно, верю!» – цитирует Баканова официальный сайт «Сочи».
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