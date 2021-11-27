«Северсталь» обыграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве

Сегодня, 27 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась волевой победой хозяев – 3:1.



На 26-й минуте Энди Мили вывел гостей вперёд, а «Северсталь» впервые отличилась только в третьем периоде. На 48-й минуте Робин Пресс сравнял счёт после передач Ильи Хохлова и Владислава Кодолы, на 52-й Никита Гуслистов в меньшинстве вывел череповчан вперёд, а на 57-й Даниил Вовченко увеличил преимущество хозяев с передачи Кодолы.

Таким образом, «Северсталь» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Торпедо» осталось на девятой строчке в той же конференции.

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