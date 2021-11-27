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«Северсталь» обыграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве

«Северсталь» обыграла «Торпедо», забросив победную шайбу в меньшинстве
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Сегодня, 27 ноября, в Ледовом дворце в Череповце местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась волевой победой хозяев – 3:1.

На 26-й минуте Энди Мили вывел гостей вперёд, а «Северсталь» впервые отличилась только в третьем периоде. На 48-й минуте Робин Пресс сравнял счёт после передач Ильи Хохлова и Владислава Кодолы, на 52-й Никита Гуслистов в меньшинстве вывел череповчан вперёд, а на 57-й Даниил Вовченко увеличил преимущество хозяев с передачи Кодолы.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили – 25:44' (5x5)   1:1 Пресс (Хохлов, Кодола) – 47:17' (5x3)   2:1 Гуслистов – 51:42' (4x5)   3:1 Вовченко (Кодола) – 56:22' (5x5)

Таким образом, «Северсталь» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Торпедо» осталось на девятой строчке в той же конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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