Панарин – о штрафе: поблагодарил «Рейнджерс» за то, что они платят $ 11,6 миллиона в год

Журналист Колин Стефенсон рассказал о словах форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о штрафе в $ 5 тысяч за бросок перчатки в нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана.

«Панарин подтвердил, что Маршан что-то сказал о России. Он также сказал, что он выложил $ 5 тысяч, но поблагодарил «Рейнджерс» за то, что они платят ему $ 11,6 миллиона в год. Он может себе это позволить», – написал журналист Колин Стефенсон в «Твиттере».

В конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф. Позднее НХЛ оштрафовала игрока на $ 5 тыс. – это максимально допустимый штраф.



Напомним, что встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:2.