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Американский журналист: Кузнецов в этом сезоне является секретным ингредиентом соуса Ови

Американский журналист: Кузнецов в этом сезоне является секретным ингредиентом соуса Ови
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Американский журналист Питер Хассетт поделился мнением об игре форварда Евгения Кузнецова.

«О, чёрт возьми, да. Кузнецов в этом сезоне является секретным ингредиентом невероятного соуса Ови. Он семь раз ассистировал Овечкину, в то время как три гола Кузнецова случились после передач Овечкина. Кузнецов набирает 2,6 очка при игре пять на пять за час игрового времени, находясь на пятом месте после двух одноклубников и Макдэвида с Драйзайтлем. Он отдал по три голевые передачи в трёх матчах этого сезона. Он был монстром.

Да, он по-прежнему слишком сосредоточен на атаке, и да, он по-прежнему играет в рискованном стиле, который может провоцировать опасные контратаки, но назвать его игру в этом сезоне иначе как возвращением будет неправильно. Он снова играет с улыбкой на лице, и это так много значит», – написал Хассетт на сайте Russian Machine Never Breaks.

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