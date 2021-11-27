«Монреаль» повторил антирекорд сезона-1941/1942, а также провёл худший старт в истории
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«Монреаль Канадиенс» повторил антирекорд сезона-1941/1942 и установил ещё один новый, сообщает Sportsnet в «Твиттере».
«Монреаль» набрал 12 очков в первых 22 матчах сезона – это худший показатель в истории франшизы. Их разница заброшенных и пропущенных шайб составляет «-32» – это повторение антирекорда, который был установлен в сезоне-1941-1942.
Всего в сезоне прошлогодний финалист Кубка Стэнли одержал пять побед, последняя из которых – 21 ноября над «Нэшвилл Предаторз». Также были обыграны «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс» и дважды «Детройт Ред Уингз».
Сейчас «Монреаль» занимает 15 место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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