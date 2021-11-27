Защитник «Вашингтона» Холовски: у меня был даже свитер Овечкина. Круто быть рядом с ним

Защитник «Вашингтона» Деннис Холовски рассказал о том, что капитан команды Александр Овечкин был его кумиром.

«Он был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. У меня даже был свитер Овечкина. А у кого не было, верно? Очень круто быть рядом с ним и видеть, что он делает каждый день. Если честно, это мечта, ставшая явью», – цитирует Холовски NBC Sport.

В текущем сезоне Холовски провёл 16 матчей за «Детройт Ред Уингз» и набрал 3 очка (1+2). За «Вашингтон» защитник сыграл два матча. В текущем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков: забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач.

Овечкин провёл в сезоне-2021/2022 21 матч и набрал 36 очка: забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач.