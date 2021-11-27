Хассетт – об Овечкине: Александр Овечкин пишет историю. Гретцки уже должен был напрячься

Американский журналист Питер Хассетт поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина.



«Александр Овечкин забил 18 голов в 21 матче, и это несмотря на то что большинство «Кэпиталз» играет слабо. Количество его бросков немного снизилось, но он компенсирует это моментами, которые создаёт для одноклубников. Он отдаёт 2,37 передачи за час игрового времени в формате пять на пять. Это второй показатель в лиге после Тимо Майера.



Ему 36 лет. Он идёт на скорости 70 голов после 21 матча. Иногда люди преувеличивают, когда говорят слово «беспрецедентно». Я нет. Это в буквальном смысле беспрецедентно. Прямо сейчас Александр Овечкин пишет историю. Гретцки уже должен был напрячься. И в то время, пока Макдэвид и Драйзайтль отбирают друг у друга голоса, Александр Овечкин должен быть вашим ранним фаворитом на «Харт Трофи», – написал Хассетт на сайте Russian Machine Never Breaks.

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