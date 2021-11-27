Панарин – о конфликте с Маршаном: думаю, все россияне захотели бы вступиться за страну
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поведение форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда, в которого он кинул перчатку.
«Важно понимать, что не я всё начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну.
«В НХЛ многие порой произносят скверные слова, но какими людьми мы хотим казаться? Детям и всем остальным мы должны быть примером, потому что многие следят за нашими выступлениями. Трэш-ток популярен, но, я считаю, важно найти баланс», – цитирует Панарина журналист Винс Меркоглиано в «Твиттере».
Напомним, встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 5:2.
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