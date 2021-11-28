Игрок НХЛ: если заболеть коронавирусом в Китае, хоккеист застрянет там на три недели

Американская журналистка Эмили Каплан поделилась мнением об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх.
«Вот что я слышу об участии в Матчах звезд НХЛ и Олимпийских играх: НХЛ планирует провести собрание в Лас-Вегасе, как обычно. Гэри Беттман никогда не хотел, чтобы игроки поехали на Олимпиаду, но дал им обещание и намерен довести это дело до конца. План предназначен для чартера из Вегаса в Пекин.
Ассоциация игроков НХЛ становится всё более осторожной. Они попросили НХЛ взять на себя часть планирования для звёзд в Вегасе. Похоже, игроки будут останавливаться не в обычном отеле НХЛ, а в отеле на улице без казино.
Игроки НХЛ постоянно боролись за право выступать на Олимпийских играх. Для них это важно. Как ни странно, я слышу больше трепета по поводу поездки. Один игрок, с которым я разговаривал: «Если вы получите положительный результат в Китае, вы застрянете там на три недели. Это жёстоко. Ребята этого боятся».
Если игроки НХЛ откажутся от участия в Олимпийских играх, можно будет увидеть, как НХЛ сократит перерыв с трёх до одной недели и перенесёт некоторые игры. Однако это будет проблемой. Опять же, НХЛ ещё не продвинулась по этому пути «пока», – написала Каплан в «Твиттере».
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