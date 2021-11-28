«Оттава» выставила на драфт отказов голкипера Мюррея, он получает $ 6,25 млн в год

«Оттава Сенаторз» выставила голкипера Мэтта Мюррея на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

«Сенаторз» намерены предоставить хоккеисту практику в фарм-клубе, однако у него подписал односторонний контракт. Без этой процедуры голкипер не может выступать за фарм-клуб. Таким образом, «Оттава» пошла на риск, так как игрока может забрать другой клуб.

В текущем сезоне вратарь провёл шесть игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он выступает второй сезон за «Сенаторз».

Ранее Мюррей несколько сезонов играл в «Питтсбург Пингвинз».

После 18 матчей «Сенаторз» занимают последнее, 16 место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.