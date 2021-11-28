Главный тренер «Оттавы» объяснил, почему клуб выставил голкипера Мюррея на драфт отказов

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал, почему клуб выставил голкипера Мэтта Мюррея на драфт отказов.

«Мы хотим, чтобы Мюррей ушел за практикой. Это, конечно, не его вина. Он перенёс травмы и коронавирус. Драфт нам нужен, чтобы он мог играть в фарм-клубе «Бельвилле». Ему нужны хорошие шесть недель практики», – цитирует Мюррея TSN 1200 в «Твиттере».

В текущем сезоне вратарь провёл шесть игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он выступает второй сезон за «Сенаторз».



Ранее Мюррей несколько сезонов играл в «Питтсбург Пингвинз».



После 18 матчей «Сенаторз» занимают последнее, 16 место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.