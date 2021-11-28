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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 28 ноября КХЛ

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 28 ноября КХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 28 ноября.

На Западе лидирует «Йокерит», финны набрали 46 очков за 33 матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», которое отстаёт от первого места на два балла, но при этом провело на одну встречу меньше. На третьем место – ЦСКА, у армейцев 44 очка за 33 встречи. На четвёртую строчку вышла «Северсталь», которая обыграла «Торпедо» и набрала 44 очка в 32 играх – это на одно больше, чем у петербургского СКА.

В Восточной конференции на первом месте всё ещё «Металлург», имеющий в своём активе 53 очка за 32 встречи. Столько же баллов и у «Трактора», при этом у челябинцев на три встречи больше. Третье место занимает «Ак Барс», имеющий в своём активе 45 очков за 33 матча.

Турнирная таблица КХЛ
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