«Сиэтл» обыграл «Флориду», Мамин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Джоржан Эберле и ещё по одному голу в свой актив записали Райан Донато и Джейми Олексяк. В составе «Детройта» отличился Патрик Хёрнквист.
Российский нападающий Максим Мамин не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд. «Сиэтл», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча. В следующем матче «Флориде» предстоит сыграть с «Вашингтон Кэпиталз», а «Сиэтл» встретится с «Баффало Сэйбрз».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Донской, Данн) – 02:22' (5x4) 1:1 Хёрнквист (Уигар, Торнтон) – 06:59' (5x5) 1:2 Донато (Олексяк, Донской) – 10:40' 1:3 Эберле (Гурд) – 45:57' (5x5) 1:4 Олексяк (Суси) – 56:35' (en)
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