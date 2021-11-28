«Сиэтл» обыграл «Флориду», Мамин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Джоржан Эберле и ещё по одному голу в свой актив записали Райан Донато и Джейми Олексяк. В составе «Детройта» отличился Патрик Хёрнквист.

Российский нападающий Максим Мамин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд. «Сиэтл», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча. В следующем матче «Флориде» предстоит сыграть с «Вашингтон Кэпиталз», а «Сиэтл» встретится с «Баффало Сэйбрз».