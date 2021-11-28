Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» обыграл «Флориду», Мамин – без очков

«Сиэтл» обыграл «Флориду», Мамин – без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Джоржан Эберле и ещё по одному голу в свой актив записали Райан Донато и Джейми Олексяк. В составе «Детройта» отличился Патрик Хёрнквист.

Российский нападающий Максим Мамин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд. «Сиэтл», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча. В следующем матче «Флориде» предстоит сыграть с «Вашингтон Кэпиталз», а «Сиэтл» встретится с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Донской, Данн) – 02:22' (5x4)   1:1 Хёрнквист (Уигар, Торнтон) – 06:59' (5x5)   1:2 Донато (Олексяк, Донской) – 10:40'   1:3 Эберле (Гурд) – 45:57' (5x5)   1:4 Олексяк (Суси) – 56:35' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021