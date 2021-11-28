«Даллас» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Аризону». У Радулова – голевая передача

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая стала для них четвёртой кряду.
В составе победителей забрасывали Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джейсон Робертсон. За «Аризону» отличились Антуан Руссель и Трэвис Бойд.
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35-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 13 минут 49 секунд и отметился 9-м (1+8) результативным действием в 19-й игре текущего сезона. Он завершил игру с показателем полезности «0».
27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 16.45 на льду заработал коэффициент полезности «-2».
Ворота «Старз» в этой игре защищал Брэйден Холтби, отразивший 25 бросков из 27, а его визави из «Аризоны» Скотт Уэджвуд, — 26 из 29.
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