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«Даллас» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Аризону». У Радулова – голевая передача

«Даллас» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Аризону». У Радулова – голевая передача
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе победителей забрасывали Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джейсон Робертсон. За «Аризону» отличились Антуан Руссель и Трэвис Бойд.

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35-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 13 минут 49 секунд и отметился 9-м (1+8) результативным действием в 19-й игре текущего сезона. Он завершил игру с показателем полезности «0».

27-летний российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин за 16.45 на льду заработал коэффициент полезности «-2».

Ворота «Старз» в этой игре защищал Брэйден Холтби, отразивший 25 бросков из 27, а его визави из «Аризоны» Скотт Уэджвуд, — 26 из 29.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Павелски, Робертсон) – 00:54' (5x5)   1:1 Руссель (Эрикссон, Строльман) – 03:54' (5x5)   1:2 Петерсон (Факса, А. Радулов) – 18:36' (5x5)   2:2 Бойд (Капобьянко, Кессел) – 24:24' (5x5)   2:3 Робертсон (Секера, Павелски) – 28:57' (5x5)
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