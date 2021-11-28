NBC: то, сколько Овечкин находится в НХЛ, отправляет его достижения в другое измерение

Журналист NBC Эндрю Гиллис поделился мнением о выступлении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Тот факт, что Овечкин продолжает подниматься в списке лучших снайперов лиги, впечатляет сам по себе — но то, что он находится в лиге с тех пор, как многие из нынешних игроков были детьми, отправляет его достижения в другое измерение», — приводит слова Гиллиса NBC.
Напомним, в ночь с 26 на 27 ноября мск в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросивший в НХЛ уже 748 шайб.
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