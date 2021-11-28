42-летний Джо Торнтон вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Форвард «Флориды» Джо Торнтон отдал результативную передачу.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 42-летний канадец набрал 1532 (426+1106) очка в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 13-е место в истории лиги, обогнав Пола Коффи (1531).



Отметим, что 12-ю позицию в списке занимает Марк Рекки, на счету которого 1533 балла. Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, за свою карьеру он набрал 2857 очков.



В 11 встречах текущего регулярного чемпионата Торнтон набрал 3 (1+2) очка.