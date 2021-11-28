Кросби повторил свой худший по результативности старт в карьере
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в этом матче забросил шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав 3 (1+2) очка.
Ровно столько же баллов — 3 (1+2) — он записал на свой счёт в первых восьми матчах сезона. Это стало повторением худшего старта по результативности в карьере нападающего. Ранее у него было 3 (1+2) очка в восьми матчах в сезоне-2015/2016.
Напомним, что Кросби пропустил старт сезона из-за операции на запястье, а после первой встречи ушёл на карантин из-за коронавируса.
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