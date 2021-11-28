Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 28 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 28 ноября.
На Востоке по-прежнему лидирует «Каролина Харрикейнз», набравшая 31 очко в 19 встречах. На второе место вышел «Вашингтон Кэпиталз» — в активе «столичных» 31 балл после 21 матча. На третью позицию опустилась «Флорида Пантерз», потерпевшая поражение в матче с «Сиэтл Кракен» и оставшаяся с 31 очком после 21 встречи. На четвёртой строчке остался «Торонто Мэйпл Лифс» — у «кленовых листьев» 31 балл после 22 сыгранных матчей.
В Западной конференции на первое место после победы во встрече с «Вегас Голден Найтс» вышел «Эдмонтон Ойлерз», набравший 30 очков в 20 матчах. На вторую строчку опустился «Калгари Флэймз», потерпевший поражение во встрече с «Виннипег Джетс» и оставшийся с 29 баллами после 21 матча. Третью позицию сохранила «Миннесота Уайлд», набравшая 27 очков в 20 встречах.
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