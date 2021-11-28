Игрок «Джетс» Коннор догнал Вячеслава Козлова в списке лучших снайперов в истории франшизы

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Как отмечает StatsCentre в «твиттере», нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, оформивший дубль и доведший количество голов за «Джетс» до 145, догнал Вячеслава Козлова. Теперь 24-летний американец делит с россиянином пятое место в списке лучших снайперов в истории «Виннипега» и «Атланты Трэшерз».

Выше находятся лишь Марк Шайфли (203 гола), Брайан Литтл (217), Блейк Уилер (229) и Илья Ковальчук, который забросил 328 шайб и до сих пор является лучшим снайпером в истории франшизы.

Напомним, «Атланта» выступала в НХЛ с 1999 по 2011 год, после чего клуб переехал в Канаду и стал называться «Виннипег Джетс». Вячеслав Козлов играл за «Трэшерз» с 2002 по 2010 год.