Тарасенко — о партнёре по звену Томасе: парочку русских ругательств с Бучем ему подсказали

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) поделился мнением о своих партнёрах по звену — Павле Бучневиче и Роберте Томасе.
«Иногда мы с Бучем говорим по-русски на льду. Кажется, Роб тоже выучил какие-то слова. По крайней мере он точно знает, когда мы злимся! Парочку ругательств мы ему подсказали (смеётся).
Роб создаёт для нас много моментов, и безусловно, мы должны чаще их реализовывать. Он очень недооценен, люди не так много о нем говорят. Но он отличный центр, играет очень, очень хорошо. Играть с ним просто — он создает пространство для тебя, всегда готов отдать пас. Такая самоотверженная, неэгоистичная игра внесла большой вклад в успех команды. Получаю большое удовольствие от игры с ним.
Издеваемся ли над Томасом по-русски? Нет, он наш друг. Нельзя издеваться над друзьями. Усваивает ли Томас русский язык? Спросите у него. Но, как я уже сказал, он точно знает, когда мы злимся (смеётся), однако мы собираемся развиваться — попробуем научить его чему-нибудь. Чему-нибудь хорошему», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.
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