Капитан «Колорадо» Ландеског в драке разбил лицо защитнику «Нэшвилла» Экхольму

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

На исходе второго периода между игроками команд случилась потасовка. В её ходе нападающий «Эвеланш» Габриэль Ландеског и защитник «Предаторз» Маттиас Экхольм проявили себя особо активно, устроив драку. По итогу Ландеског разбил своему оппоненту лицо и получил пятиминутное удаление, а также штраф 2+10. Экхольм был удалён на две минуты.

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Напомним, в составе «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, ещё по шайбе на счету Боэуна Байрэма, Валерия Ничушкина и Тайсона Джоста. За «Предаторз» отличились Люк Канин и Мэтт Дюшейн.