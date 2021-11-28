«Сочи» забросил четыре шайбы «Адмиралу» меньше чем за пять минут

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» встречается с «Сочи». Встреча проходит на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Счёт к концу второго периода — 5:2 в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 22-й минуте при счёте 1:1 Давид Рундблад вывел сочинцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 25 секунд Кирилл Мельниченко забросил третью шайбу в ворота «Адмирала».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ещё через минуту 22 секунды Мартин Бакош ещё раз поразил ворота хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По прошествии двух минут 40 секунд Ярослав Дыбленко пятый раз огорчил Никиту Серебрякова, который уступил место в воротах Ивану Налимову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».