Ткачук — об укусе Лемье: этот парень — просто шутка. Полный тупица, не должен быть в НХЛ

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал инцидент в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Канадский нападающий «королей» Брендан Лемье во время потасовки укусил форварда «сенаторов» за руку, за что получил пятиминутный штраф.

«Это была самая глупая вещь, которую кто-либо мог сделать. С этим парнем — вы можете спросить любого его партнёра по команде — никто никогда не хочет играть вместе, он плохой человек и плохой товарищ, он всё время сосредоточен на себе. Этот парень — просто шутка, он не должен быть в НХЛ, ни одна другая команда не хочет его видеть. Я даже не могу выразить это.



Его сегодняшний поступок возмутительный. Так делают только младенцы. Я даже не знаю, о чём он думал, он просто полный тупица. У него в голове ничего нет», — распалялся после матча Ткачук.