Ткачук — об укусе Лемье: этот парень — просто шутка. Полный тупица, не должен быть в НХЛ

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал инцидент в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Канадский нападающий «королей» Брендан Лемье во время потасовки укусил форварда «сенаторов» за руку, за что получил пятиминутный штраф.
«Это была самая глупая вещь, которую кто-либо мог сделать. С этим парнем — вы можете спросить любого его партнёра по команде — никто никогда не хочет играть вместе, он плохой человек и плохой товарищ, он всё время сосредоточен на себе. Этот парень — просто шутка, он не должен быть в НХЛ, ни одна другая команда не хочет его видеть. Я даже не могу выразить это.
Его сегодняшний поступок возмутительный. Так делают только младенцы. Я даже не знаю, о чём он думал, он просто полный тупица. У него в голове ничего нет», — распалялся после матча Ткачук.
- 28 ноября 2021
-
12:17
-
12:09
-
11:49
-
11:33
-
11:23
-
11:09
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:18
-
09:12
-
08:48
-
08:35
-
08:32
-
08:15
-
07:47
-
07:24
-
06:44
-
06:32
-
06:03
-
05:48
-
05:40
-
05:16
-
04:30
-
00:37
-
00:17
-
00:11
-
00:07
-
00:01
- 27 ноября 2021
-
23:51
-
23:38
-
23:31