Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук — об укусе Лемье: этот парень — просто шутка. Полный тупица, не должен быть в НХЛ

Ткачук — об укусе Лемье: этот парень — просто шутка. Полный тупица, не должен быть в НХЛ
Комментарии

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал инцидент в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Канадский нападающий «королей» Брендан Лемье во время потасовки укусил форварда «сенаторов» за руку, за что получил пятиминутный штраф.

«Это была самая глупая вещь, которую кто-либо мог сделать. С этим парнем — вы можете спросить любого его партнёра по команде — никто никогда не хочет играть вместе, он плохой человек и плохой товарищ, он всё время сосредоточен на себе. Этот парень — просто шутка, он не должен быть в НХЛ, ни одна другая команда не хочет его видеть. Я даже не могу выразить это.

Его сегодняшний поступок возмутительный. Так делают только младенцы. Я даже не знаю, о чём он думал, он просто полный тупица. У него в голове ничего нет», — распалялся после матча Ткачук.

«Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца «Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021