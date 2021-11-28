«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, в Хабаровске уступив «Амуру»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

На 9-й минуте Теэму Хартикайнен вывел уфимцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Евгений Бирюков и Пётр Хохряков. Через 10 секунд Данил Файзуллин сравнял счёт. На 25-й минуте Давид Томашек вывел хабаровскую команду вперёд. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин отразил 36 из 37 бросков. Вратарь уфимцев Юха Метсола совершил 30 сейвов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 30 ноября сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». «Амур» 2 декабря встретится в Челябинске с «Трактором».