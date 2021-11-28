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«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, в Хабаровске уступив «Амуру»

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд, в Хабаровске уступив «Амуру»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Бирюков, Хохряков) – 08:29' (5x5)   1:1 Файзуллин (Терещенко, Аляев) – 08:39' (5x5)   2:1 Томашек (Педан, Йордан) – 24:31' (5x5)

На 9-й минуте Теэму Хартикайнен вывел уфимцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Евгений Бирюков и Пётр Хохряков. Через 10 секунд Данил Файзуллин сравнял счёт. На 25-й минуте Давид Томашек вывел хабаровскую команду вперёд. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин отразил 36 из 37 бросков. Вратарь уфимцев Юха Метсола совершил 30 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 30 ноября сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». «Амур» 2 декабря встретится в Челябинске с «Трактором».

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