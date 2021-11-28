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«Сочи» впервые за два года одержал четыре победы подряд

«Сочи» впервые за два года одержал четыре победы подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» разгромил «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

Таким образом, «Сочи» продлил победную серию до четырёх матчей. За это время были обыграны рижское «Динамо» (1:0), «Сибирь» (2:1), «Амур» (2:0) и «Адмирал» (8:2). Общая разница шайб — 13:3.

Впервые в сезоне сочинцы одержали четыре победы подряд. Последняя серия «Сочи» из четырёх побед была зафиксирована в 2019 году в период между 25 октября и 3 ноября. Тогда сочинцы обыграли «Адмирал» (3:1), «Салават Юлаев» (3:1), рижское «Динамо» (3:2) и «Куньлунь Ред Стар» (3:0). В сезоне-2020/2021 «Сочи» ни разу не выиграл в более чем двух матчах подряд.

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