В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Михаила Кравеца.
Таким образом, «Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд. До этого уфимцы проиграли в матчах с московским «Динамо» (1:3), нижегородским «Торпедо» (0:1) и «Витязем» (2:3 Б).
Сейчас «Салават Юлаев» занимает четвёртое место в Восточной конференции, имея в своём активе 43 очка после 34 встреч. Уфимцы опережают «Авангард» на три очка, хотя у омичей один матч в запасе, а также отстают от идущего третьим «Ак Барса» на два очка, проведя на одну встречу больше.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Стоит ли «Салавату Юлаеву» отправить Томи Лямся в отставку?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
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