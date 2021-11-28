Лямся — об 1:2 от «Амура»: «Салават» играл просто отлично. Соперник забросил из ничего

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).



«Мы хорошо начали матч. Забросили шайбу, действовали грамотно. Играли просто отлично. Соперник забросил из ничего, и игра сразу поменялась. Мы после этого стали медленнее играть. Небольшие ошибки, погрешности. Всё складывается. В третьем периоде были моменты. У нас были проблемы в нападении в последние четыре матча. У нас в прошлом году именно в этом отрезке были проблемы, интересный факт. Такой спад уже был. Главное, что у нас есть позитивные моменты, мы атакуем, много бросаем, создаем опасные моменты в каждой встрече.



Что как тренер делаю не так? Все совершают ошибки. Но главное, что мы анализируем свои действия. Меняем спецбригады большинства, смотрим разные схемы. Идёт большая аналитическая работа. Почему у Антипина в четырех матчах четыре разных партнёра? У Панина было повреждение, Ларсен подустал. Идёт ротация.



Не считаю ли, что ошибся, когда большую часть первой половины чемпионата не менял легионеров? Легко прийти к этому мнению. Но не так просто перевести игрока в другое звено. У каждого есть своя игровая структура, это важно. Всё-таки ещё сказываются последствия болезни, карантина», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».