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Лямся — об 1:2 от «Амура»: «Салават» играл просто отлично. Соперник забросил из ничего

Лямся — об 1:2 от «Амура»: «Салават» играл просто отлично. Соперник забросил из ничего
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

«Мы хорошо начали матч. Забросили шайбу, действовали грамотно. Играли просто отлично. Соперник забросил из ничего, и игра сразу поменялась. Мы после этого стали медленнее играть. Небольшие ошибки, погрешности. Всё складывается. В третьем периоде были моменты. У нас были проблемы в нападении в последние четыре матча. У нас в прошлом году именно в этом отрезке были проблемы, интересный факт. Такой спад уже был. Главное, что у нас есть позитивные моменты, мы атакуем, много бросаем, создаем опасные моменты в каждой встрече.

Что как тренер делаю не так? Все совершают ошибки. Но главное, что мы анализируем свои действия. Меняем спецбригады большинства, смотрим разные схемы. Идёт большая аналитическая работа. Почему у Антипина в четырех матчах четыре разных партнёра? У Панина было повреждение, Ларсен подустал. Идёт ротация.

Не считаю ли, что ошибся, когда большую часть первой половины чемпионата не менял легионеров? Легко прийти к этому мнению. Но не так просто перевести игрока в другое звено. У каждого есть своя игровая структура, это важно. Всё-таки ещё сказываются последствия болезни, карантина», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

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