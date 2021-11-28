Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — о 200 победах в НХЛ: не могу побеждать в одиночку

Василевский — о 200 победах в НХЛ: не могу побеждать в одиночку
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою 200-ю победу в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче с «Сиэтлом» (3:0), россиянин оформил шат-аут, отразив 17 бросков.

«Да, это большое достижение, которым я горжусь. Но за него в первую очередь хочу поблагодарить партнёров. Я не могу побеждать в одиночку, так что победа — это всегда командная работа.

Наша команда с самого старта чемпионата играет солидно. Однако я в некоторых случаях не выручал. Сейчас уже ощущаю себя увереннее, чем в начале сезона. Очень помогает, если мы забиваем первыми. Это добавляет энергии всей команде», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Василевский одержал свою 200-ю победу в 318-м матче. Быстрее него в истории НХЛ до этой отметки добирался только Кен Драйден, которому потребовалось 309 встреч.

Новость по теме
Василевский — шестой российский вратарь, одержавший 200 побед в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021