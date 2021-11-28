Василевский — о 200 победах в НХЛ: не могу побеждать в одиночку

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою 200-ю победу в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче с «Сиэтлом» (3:0), россиянин оформил шат-аут, отразив 17 бросков.



«Да, это большое достижение, которым я горжусь. Но за него в первую очередь хочу поблагодарить партнёров. Я не могу побеждать в одиночку, так что победа — это всегда командная работа.

Наша команда с самого старта чемпионата играет солидно. Однако я в некоторых случаях не выручал. Сейчас уже ощущаю себя увереннее, чем в начале сезона. Очень помогает, если мы забиваем первыми. Это добавляет энергии всей команде», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Василевский одержал свою 200-ю победу в 318-м матче. Быстрее него в истории НХЛ до этой отметки добирался только Кен Драйден, которому потребовалось 309 встреч.