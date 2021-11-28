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Главный тренер «Амура» объяснил, за что чего получилось обыграть «Салават Юлаев»

Главный тренер «Амура» объяснил, за что чего получилось обыграть «Салават Юлаев»
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Хорошая игра, для полного стадиона была бы шикарная. Но было всего лишь 500 человек. Отличная работа, большие скорости. Мы не просто сопротивлялись, а выигрывали борьбу, которая приносит успех. Было видно, что команда горит и хочет победить. Есть хоккеисты, способные перевернуть игру и принести успех. Ребята — молодцы, отыграли без удалений. Поэтому мы обыграли такую команду, не дали им шанса. Понятно, что они создают моменты, но нам важно самим не ошибиться. Мы не жались к воротам, постарались грамотно сыграть в обороне, ожидали, что будет натиск. После «Сочи» нам было стыдно за такую игру, но сегодня все довольны и рады», — приводит слова Кравеца «Горобзор.ру».

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