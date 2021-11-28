«Спартак» забросил московскому «Динамо» три шайбы за три с половиной минуты

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» встречается с московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации. Счёт к концу первого периода — 3:0 в пользу подопечных Бориса Миронова.

Красно-белые вышли вперёд уже на 58-й секунде матча благодаря усилиям Александра Хохлачёва.

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Через минуту и 29 секунд Иван Дроздов с передачи Александра Авцина увеличил преимущество «Спартака».

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Спустя ещё 2 минуты 9 секунд Сергей Широков реализовал большинство. После этого Александр Ерёменко уступил место в воротах Ивану Бочарову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Спартак» забросил три шайбы за 3.38.