И. Гимаев: легионеры «Салавата» не показывают свой настоящий уровень игры

Трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Салавате Юлаеве».



«Салават проиграл в четырёх матчах подряд. Можно ли сказать, что Лямся подводят именно легионеры? Я бы так не сказал. Чемпионат длинный, не нужно торопиться с выводами. Начали сезон отлично, многих обыгрывали, сейчас у команды небольшой спад. Мне всегда нравился комбинационный рисунок игры уфимцев. Да, в этом году легионеры не показывают свой настоящий уровень игры, но, думаю, они ещё прибавят.



Ларсен, получающий 80 миллионов, проваливает сезон? Отчасти согласен, но обсуждать финансовые вопросы не хочу. Это вопросы к менеджерам. Если игрок не выдаёт то, чего от него ждут, — это проблема игрока и менеджеров вкупе.



Кулёмину тяжело без предсезонки? Он возрастной игрок. В таком возрасте спады естественны. Главное — подготовиться к плей-офф, а он всё покажет. Сейчас идёт поиск оптимальных сочетаний, поэтому торопиться не надо», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.