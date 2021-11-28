«Автомобилист» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах, уступив «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 14-й минуте Илья Морозов вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Олег Ли

и Тревор Мёрфи. На 33-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт. Одним из ассистентов выступил голкипер «Автомобилиста» Дмитрий Шикин. На 52-й минуте Олег Ли, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота команды из Екатеринбурга. В конце матче гол забил Валентин Пьянов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях сыграет с «Сочи». «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Спартак». Обе встречи пройдут 2 декабря.