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«Автомобилист» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах, уступив «Сибири»

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах, уступив «Сибири»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Морозов (Ли, Мёрфи) – 13:57' (5x5)   1:1 Макеев (Шикин, Рылов) – 32:40' (5x5)   2:1 Ли (Шор, Мёрфи) – 51:27' (5x4)   3:1 Пьянов (Ли) – 58:54' (en)

На 14-й минуте Илья Морозов вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Олег Ли
и Тревор Мёрфи. На 33-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт. Одним из ассистентов выступил голкипер «Автомобилиста» Дмитрий Шикин. На 52-й минуте Олег Ли, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота команды из Екатеринбурга. В конце матче гол забил Валентин Пьянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях сыграет с «Сочи». «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Спартак». Обе встречи пройдут 2 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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