«Автомобилист» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах, уступив «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.
На 14-й минуте Илья Морозов вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Олег Ли
и Тревор Мёрфи. На 33-й минуте Алексей Макеев сравнял счёт. Одним из ассистентов выступил голкипер «Автомобилиста» Дмитрий Шикин. На 52-й минуте Олег Ли, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота команды из Екатеринбурга. В конце матче гол забил Валентин Пьянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях сыграет с «Сочи». «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Спартак». Обе встречи пройдут 2 декабря.
- 28 ноября 2021
-
15:51
-
15:47
-
15:43
-
15:31
-
15:23
-
15:13
-
14:43
-
14:38
-
14:33
-
14:24
-
13:56
-
13:35
-
13:20
-
13:13
-
12:55
-
12:51
-
12:34
-
12:17
-
12:09
-
11:49
-
11:33
-
11:23
-
11:09
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:18
-
09:12
-
08:48
-
08:35
-
08:32
-
08:15