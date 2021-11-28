КХЛ не покажет матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» в прямом эфире KHL Prime
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Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил, что матч регулярного чемпионата между нижнекамским «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом» не будет показан в прямом эфире телеканала KHL Prime.
«По техническим причинам матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» 28 ноября не может быть показан в прямом эфире телеканала KHL Prime. Вместо этого матча на канале будет показана встреча минского «Динамо» и «Трактора».
Континентальная хоккейная лига приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении лиги.
Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдёт на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 17:00 мск. Минское «Динамо» и «Трактор» сыграют встречу в столице Беларуси на «Минск-Арене». Стартовое вбрасывание — в 17:10 мск.
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