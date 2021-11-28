И. Григоренко — о последних результатах «Салавата»: Лямся пора в отставку. И давно пора

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал четвёртое подряд поражение уфимского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.
«Думаю, что Лямся пора уже в отставку. И давно пора. Но он подписал новый контракт перед прошлым плей-офф, так что, наверное, будет работать в «Салавате» и дальше. Тут у руководителей нужно спрашивать: кредит доверия ему дали огромный, как я понимаю, и убирать его никто не будет сейчас.
Легионеры подводят? А почему мы говорим только о легионерах? Они и так столько лет тащат «Салават». Все привыкли, что они постоянно забивают, но бывают спады в спорте, не всегда всё получается. Если легионеры не забивают, то должны другие это делать», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 28 ноября 2021
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