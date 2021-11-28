Питерс: легионерская позиция — то, за счёт чего мы можем усилиться до дедлайна

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3) поделился мнением о свободной легионерской позиции в клубе.
Как все знают, у нас есть свободная вакансия для иностранного игрока. Мы стараемся работать в этом направлении. Но, к сожалению, сейчас не самая простая ситуация для того, чтобы найти подходящего игрока.
Опять же, все прекрасно понимают, что у нас возникла определённая проблема с основным голкипером. Человек, на которого мы делали ставку, выбыл после первой же игры сезона. Поэтому мы продолжаем искать, и именно вот эта легионерская позиция, которую мы можем закрыть – то, за счёт чего мы можем усилиться. И то, на что мы настроены до дедлайна», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 28 ноября 2021
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