Кудашов отреагировал на смерть 16-летнего хоккеиста системы московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (1:4), а также поделился эмоциями от гибели 16-летнего хоккеиста системы клуба Валентина Родионова.
«В первую очередь хочу поздравить «Спартак» с победой, потому что очень качественный матч показали — продуманно играли, много двигались, интересные комбинации предлагали. Они нас и перебегали, и переиграли, особенно поначалу. Начало мы проспали, потом как-то игру выровняли, но с таким началом тяжело что-то сделать.
Почему место в старте занял Александр Ерёменко, а не Иван Бочаров? В воротах всё равно большую часть матча стоял Иван. Выпускать Александра на такую важную игру после долгого перерыва — ошибка? Нет, я так не считаю.
Первые 10 минут матча были похожи на третий период с «Трактором». Откуда столько ошибок в обороне? Есть такое. Разбираемся. В первом перерыве объяснял технические нюансы и индивидуальные действия. Это хоккейный клуб, никаких сенсаций.
Потери — это одна из составляющих контратак. Когда нужно было отыгрываться — бежали все вперёд, рисовали, делали длинные передачи. Соперник ловил нас на этом, убегал в контратаки и забрасывал шайбы.
Андрей Педан очень близко к восстановлению.
Как отразилась трагедия, произошедшая в динамовской семье? Тяжело говорить об этом, потому что молодой был, хороший, сердечный. Потеря 16-летнего парня, которого я хорошо знал, который дружил с моим сыном, который в команде на отличном счету — очень тяжело. Хочется выразить поддержку и соболезнования отцу ребёнка. Меньше года назад он жену похоронил, сейчас — сына. Очень тяжело, огромная трагедия», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.
- 28 ноября 2021
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