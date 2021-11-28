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Галиев: похоже, московское «Динамо» опоздало с будильником и вышло на лёд в 15 часов

Галиев: похоже, московское «Динамо» опоздало с будильником и вышло на лёд в 15 часов
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Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

«Ужасное начало. Вышли и пропустили три гола в первые четыре минуты. Не могу объяснить, с чем это связано, но так играть нельзя. Потом старались как-то это исправить и перевернуть игру, но было много брака, много потерь, много контратак в наши ворота, поэтому такой результат.

Алексей Кудашов сказал, что раннее начало матча не имеет значения, так как все команды находятся в равных условиях. Как объяснить сегодняшний провал в первом периоде? Вчера было видеособрание. Соперника разобрали, все моменты рассмотрели и обсудили. Считаю, что главный тренер прав — обе команды в равных условиях и вышли на лёд в два часа, но, похоже, мы немного опоздали с будильником и вышли только в три», — цитирует Галиева телеграм-канал бело-голубых.

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