НХЛ пригласила Брендана Лемье лично на слушание по делу об укусе за руку капитана «Оттавы»

В матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр», «Лос-Анджелес Кингз» сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.



25-летний канадский форвард «Кингз» Брендан Лемье укусил за руку капитана «Оттавы» Брэди Ткачука. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа — помимо обоюдного двойного малого штрафа.



Как сообщает твиттер-аккаунт Департамента безопасности игроков НХЛ, хоккеист «Лос-Анджелеса» приглашён лично на слушания по данному делу через Zoom. Дата и время в настоящий момент неизвестны.



Отметим, что если игрока приглашают на личное слушание, то наиболее вероятным наказанием станет дисквалификация на пять и более матчей.