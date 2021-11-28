Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ пригласила Брендана Лемье лично на слушание по делу об укусе за руку капитана «Оттавы»

НХЛ пригласила Брендана Лемье лично на слушание по делу об укусе за руку капитана «Оттавы»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр», «Лос-Анджелес Кингз» сумел прервать серию из 5 поражений кряду, обыграв «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

25-летний канадский форвард «Кингз» Брендан Лемье укусил за руку капитана «Оттавы» Брэди Ткачука. За эту выходку он получил наказание в виде большого 5-минутного штрафа — помимо обоюдного двойного малого штрафа.

Как сообщает твиттер-аккаунт Департамента безопасности игроков НХЛ, хоккеист «Лос-Анджелеса» приглашён лично на слушания по данному делу через Zoom. Дата и время в настоящий момент неизвестны.

Отметим, что если игрока приглашают на личное слушание, то наиболее вероятным наказанием станет дисквалификация на пять и более матчей.

«Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца «Он полная тупица». Лемье укусил соперника после драки, повторив выходку своего отца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021