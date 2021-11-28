Сергей Варламов стал гендиректором Хоккейной Суперлиги Украины и раскритиковал ФХУ

Экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Сергей Варламов был выбран генеральным директором Хоккейной Суперлиги Украины на общем собрании команд-участниц путём голосования команд. Отметим, что с 2016 по 2021 год он руководил Украинской хоккейной лигой.



Как сообщает Xsport.ua, он выступил с обращением к Федерации хоккея Украины в связи со случаями превышения должностных полномочий и регулярными угрозами её сотрудников в адрес лиц, связанных с развитием хоккея в Украине.



«Нам стало известно, что президент ФХУ Георгий Зубко, исполнительный директор Александра Слатвицкая, а также главный специалист национальных соревнований Юрий Кириченко оказывают давление на руководителей хоккейных учебных заведений и ДЮСШ, пытаясь навязать свою позицию и угрожая отстранением от работы.



Чиновники ФХУ требуют расписки и обязательства о том, что учащиеся хоккейных учебных заведений не будут принимать участие в соревнованиях Хоккейной Суперлиги Украины. Кроме того, чиновники Федерации пытаются использовать административный ресурс в лице чиновников Министерства спорта Украины, Киевской государственной областной администрации с целью давления.



Напоминаем всем представителям Федерации, что подобное препятствие профессиональной деятельности, угрозы и запугивания – это грубое нарушение трудового законодательства Украины. Оно влечёт за собой административную и уголовную ответственность.



В судах уже находятся иски о незаконном вхождении ФХУ в состав учредителей «УХЛ», а также о нарушении трудового законодательства Украины в вопросе отстранения хоккеистов от участия в национальных соревнованиях. Юридический департамент Хоккейной Суперлиги Украины будет пристально следить за развитием ситуации», — заявил Варламов.

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