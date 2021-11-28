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«Йокерит» одержал третью победу над «Локомотивом» в текущем сезоне КХЛ

«Йокерит» одержал третью победу над «Локомотивом» в текущем сезоне КХЛ
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Финский «Йокерит» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

На 55-й минуте первую шайбу во встрече забросил канадский защитник хозяев Алекс Грант, голевая передача на счету Давида Скленички. На последней минуте встречи финский клуб удвоил преимущество, в пустые ворота отправил шайбу Юлиус Юнттила.

«Йокерит» набрал 48 очков после 35 встреч, продолжая возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» — на шестой строчке на Западе, имея в своём активе 40 баллов после 34 матчей.

В следующей встрече подопечные Лаури Марьямяки сыграют в гостях с подмосковным «Витязем» (1 декабря). Ярославский клуб сыграет в Москве со «Спартаком» (30 ноября).

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Грант (Скленичка, Йоэнсуу) – 54:17' (5x5)   2:0 Юнттила – 59:15' (en)
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