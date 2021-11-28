«Йокерит» одержал третью победу над «Локомотивом» в текущем сезоне КХЛ

Финский «Йокерит» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



На 55-й минуте первую шайбу во встрече забросил канадский защитник хозяев Алекс Грант, голевая передача на счету Давида Скленички. На последней минуте встречи финский клуб удвоил преимущество, в пустые ворота отправил шайбу Юлиус Юнттила.



«Йокерит» набрал 48 очков после 35 встреч, продолжая возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» — на шестой строчке на Западе, имея в своём активе 40 баллов после 34 матчей.



В следующей встрече подопечные Лаури Марьямяки сыграют в гостях с подмосковным «Витязем» (1 декабря). Ярославский клуб сыграет в Москве со «Спартаком» (30 ноября).